Отстранение Разумкова в обход закона - это начало парламентского кризиса, - нардеп "Голоса" Железняк

Бездумно выполняя волю Банковой по отстранению и отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты фактически создали парламентский кризис.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В государстве создан парламентский кризис, ведь поводов отстранять спикера сегодня не было. Депутаты "слуг" и, к сожалению, так называемой "Справедливости" пошли не по процедуре. Не могу подобрать других слов, потому что факт остается фактом - это элемент государственного переворота, когда вопреки закону заменяют второго человека в государстве. Если уж так хотелось нарушать регламент - могли бы уже в Трускавце за эту отставку проголосовать", - подчеркнул нардеп.

По словам Железняка, никто в Верховной Раде не знает, что делать дальше и как выходить из ситуации. Ведь без спикера невозможно созвать согласительный совет и утвердить повестку дня.

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"Какой план далее - "слуги" не подумали. Однако проголосовали и отстранили господина Разумкова. Но после этого возник вопрос: а по какому графику мы дальше работаем? Повестки дня нет, провести согласительный совет невозможно, ведь его созывает глава парламента. Сейчас, благодаря всем тем "талантливым" ребятам от власти и трем "тушкам" от "Справедливости", которые проголосовали за отстранение Разумкова с нарушением регламента, парламент остался и без повестки дня. Рада заблокирована, об этом даже вице-спикер Стефанчук сказал: повестки дня нет, расходимся", - отметил глава фракции "Голос".

Нардеп заявил, что так же непонятно, как в четверг будет происходить рассмотрение уже отставки спикера Верховной Рады.

"В четверг хотят поставить кадровые вопросы - увольнение Разумкова. Это будет опять жесткое нарушение регламента, потому что перед отставкой спикер должен отчитаться. Отчеты о его деятельности от Счетной палаты должны быть розданы депутатам за 2 дня до голосования. Нарушение закона ничем нельзя оправдать. Депутаты это должны понимать", - подытожил Железняк.

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