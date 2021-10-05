Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу

В НАТО должны поддерживать не только территориальную целостность Украины и Грузии, но и стремление этих стран присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, нам надо продолжать поддержку двух черноморских стран - Украины и Грузии. И поддерживать не только их территориальную целостность, мы должны поддерживать их, усиливать их возможности, в частности относительно лучших отношений с НАТО, включая их устремления. И мы знаем эти устремления очень хорошо. Польша и Турция являются теми несколькими, к сожалению, только несколькими, союзниками НАТО, которые поднимают этот вопрос на каждой министерской встрече и каждом саммите", - заявил дипломат.

Отдельно в своем выступлении глава МИД Турции напомнил, что Крым - украинский. "Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. И я повторил это обязательство, в частности, и на Крымской платформе", - заявил Чавушоглу.

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Турецкий министр подчеркнул, что Черноморский регион является одним из ключевых регионов для евроатлантической безопасности, а потому военное наращивание сил в Черноморском регионе требует постоянного внимания со стороны НАТО.

При этом, как убежден Чавушоглу, важно также, что Североатлантический альянс рассматривал регионы Черного моря, Балтики и Средиземноморья через единую и взаимосвязанную призму.

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