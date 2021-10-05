Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, нам надо продолжать поддержку двух черноморских стран - Украины и Грузии. И поддерживать не только их территориальную целостность, мы должны поддерживать их, усиливать их возможности, в частности относительно лучших отношений с НАТО, включая их устремления. И мы знаем эти устремления очень хорошо. Польша и Турция являются теми несколькими, к сожалению, только несколькими, союзниками НАТО, которые поднимают этот вопрос на каждой министерской встрече и каждом саммите", - заявил дипломат.
Отдельно в своем выступлении глава МИД Турции напомнил, что Крым - украинский. "Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. И я повторил это обязательство, в частности, и на Крымской платформе", - заявил Чавушоглу.
Турецкий министр подчеркнул, что Черноморский регион является одним из ключевых регионов для евроатлантической безопасности, а потому военное наращивание сил в Черноморском регионе требует постоянного внимания со стороны НАТО.
При этом, как убежден Чавушоглу, важно также, что Североатлантический альянс рассматривал регионы Черного моря, Балтики и Средиземноморья через единую и взаимосвязанную призму.