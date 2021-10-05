Мы ждем привлечения виновных к самому строгому наказанию, - Кулеба о смерти украинца Никифоренко в отделении польской полиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает сурового наказания польских полицейских, причастных к смерти украинца Дмитрия Никифоренко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Кулеба сказал во время включения из Варшавы, где он принимает участие в форуме безопасности.

Кулеба заявил, что обсуждал этот вопрос на встрече с польским коллегой Збигневом Рау и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.

"Я поднял вопрос трагедии, которая произошла в Польше - убийство полицейскими украинского гражданина Никифоренко. Я очень четко озвучил польским коллегам, что Украина ожидает расследования и привлечения всех виновных к строжайшей ответственности", - сказал министр.

"Мы будем внимательно следить за этим делом и рассчитываем на справедливость", - добавил Кулеба.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.

Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.

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