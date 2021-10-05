Президент Израиля Герцог на встрече в Украине пригласил Зеленского совершить ответный визит

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог пригласил главу Украинского государства Владимира Зеленского совершить визит в Израиль.

Об этом он сказал во время совместной с Зеленским встречи с представителями СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Господин президент, если у вас будет такая возможность, я был бы очень рад принять вас с визитом в Израиль", - подчеркнул Герцог.

Также во время встречи глава Израиля высоко оценил усилия Украины в сохранении памяти, истории и культурного пространства еврейской общины.

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"Сегодня важно похвалить, что Украина чувствует ответственность за память, историю и культурное пространство еврейской общины, которая живет здесь в течение многих лет, более тысячи лет. Начиная с сохранения еврейских кладбищ, которые являются такими необходимыми, до создания мемориальных центров памяти убитых украинских евреев", - подчеркнул он.

Герцог отметил, что такие усилия необходимы и являются ценными, потому что они, по его словам, - основа для смелого партнерства в борьбе с антисемитизмом, где бы он не проявлялся, а также для построения общего будущего, плодотворного, успешного, перспективного.

Кроме того, президент Израиля поблагодарил Зеленского и Верховную Раду за принятие Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Также он поблагодарил за помощь, оказанную многим евреям во время Рош ха-Шана.

"Господин президент, я верю, что прошлое и настоящее ведет нас к замечательному, общему будущему между Украиной и Израилем, и что сейчас мы находимся в значительной точке времени для всего, что касается партнерства между нашими странами", - подчеркнул Герцог.

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Напомним, президент Государства Израиль Ицхак Герцог находится в Украине с государственным визитом. Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что 6 октября состоится почтение на высоком уровне жертв трагедии в Бабьем Яре в Киеве, будет много иностранных гостей.