Редактор "Схем" Седлецкая: "Укрэксимбанк" врет, что с журналистами общались не под запись
Разницу главный редактор "Схем" Наталья Седлецая пояснила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это когда ДО начала общения ОБЕ стороны соглашаются на разговор на условиях "не под запись". Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходит журналист и оператор с двумя камерами - это разговор ON the record. И даже если вопросы не нравятся спикеру (в данном случае топ-менеджеру государственного (!) банка) - это НЕ означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись", - написала Седлецкая.
Она добавила, что съемочная группа наоборот должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.
"Мои коллеги сработали профессионально, четко выполняя должностные инструкции. Даже подвергаясь при этом опасности - потому что оператора в конце концов физически повалили, скрутили и силой отобрали флешку, которую он пытался спасти. Такой себе off the record, правда?" - добавила Седлецкая.
Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.