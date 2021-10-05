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"Батькивщина" выступает против законопроекта об увеличении налоговой нагрузки, так как он бьет по самым бедным, - Тимошенко

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"Батькивщина" выступает против законопроекта об увеличении налоговой нагрузки, так как он бьет по самым бедным, - Тимошенко
Партия "Батькивщина" выступает против как специальной процедуры рассмотрения, так и самого законопроекта №5600 об увеличении налоговой нагрузки.

Слова выступления председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с трибуны парламента цитирует в Facebook однопартиец Иван Крулько, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в Верховной Раде, нарушая все процедуры, нарушая регламент, протягивают законопроект №5600, которым вводится дополнительный налог на тех, кто может стать маленькими фермерами, и тех, кто обрабатывает свои паи.

"Им не под силу эти налоги, и они будут или в долгах, или вынуждены будут продать свою землю. Кроме того, очень сокращаются возможности малых предпринимателей, ФЛП, заниматься целыми направлениями бизнес-деятельности. Я хочу спросить, почему вы бьете по беднейшим, и почему вы собираете налоги с тех, кому государство должно помогать субсидиями и субвенциями? Что вы делаете и в чем политика, в зачистке среднего класса Украины?", - возмутилась Тимошенко.

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Председатель "Батькивщины" продемонстрировала официальное обращение Европейской бизнес ассоциации в парламент и к президенту, в котором объединились практически все предприниматели Украины с требованием немедленно снять с рассмотрения законопроект №5600, который власть хочет протянуть по сокращенной процедуре.

"Сегодня малые предприниматели под Верховной Радой стоят и умоляют не принимать этот закон и отменить предыдущий, который вы приняли по уничтожению бизнеса. Зачистка среднего класса - это большое преступление, которое вы можете сделать. Мы голосуем и против спецпроцедуры, и против этого закона. Прошу всех, кто имеет ум, также проголосовать против", - призвала Юлия Тимошенко.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    В Швейцарии всем фермеры не только освобождены от налогов, но им выплачивают ещё и дотации. Потому что продовольствие- основа безопасности страны. У нас Зеля сориентировался на Западные корпорации в производстве продовольствия, потому може случиться ещё раз голодомор. Евреи конечно здесь будут непричём.
  • Vyacheslav Horbokon
    Заткнитесь и говорите по существу! Начиная с 2010 года весь средний класс практически зачистили или перевели в режим выживания! И это правда ! А Зеленский продолжает зачистку и причем еще и плюет на законы! Лиж бы сделать по-своему! Тварь он последняя!Это мое личное мнение , и по сравнению с ним Тимошенко -святая , даже Януковича позади оставил!
  • Nataliia Radchenko
    Рада закрила засідання через відсутність порядку денного: погоджувальну раду міг скликати лише Разумков
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