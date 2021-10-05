126 тыс. жителей Одесской области лишились поставщика газа
Сейчас они получают газ за счет временного механизма страхования бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз Украины" призывает одесситов как можно скорее выбрать постоянного поставщика газа и подключиться к нему.
"Подчеркиваем, что клиенты, которых обслуживает поставщик "последней надежды", не становятся автоматически коммерческими клиентами ГК "Нафтогаз Украины". ПОН - это временное решение во избежание перебоев с газоснабжением, которое по результатам правительственного конкурса обеспечивает ГК "Нафтогаз Украины". По сравнению с подключением клиентов к ГК "Нафтогаз Украины" на коммерческих условиях, цена для клиентов ПОН выше, а сервисы компании доступны только частично в связи с отсутствием необходимой информации о клиентах поставщика "последней надежды", — отметили в компании.
Если клиент желает подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" как к постоянному поставщику, необходимо подать заявку на присоединение. Сделать это можно онлайн – на сайте gas.ua или у веб-версии Приват24, а также офлайн – в отделениях Ощадбанка, IdeaBank, сети ПУМБ и в офисах страховой группы "ТАС".