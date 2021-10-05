Монобольшинство превратило парламент в цирк абсурда и начало процесс самоуничтожения, - Сюмар

Происходящее в парламенте - это начало самоуничтожения монобольшинства.

Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Здесь "слуги народа" призывают нас к честному разговору. Ну, давайте поговорим честно и откровенно. В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда, и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы едите друг друга ", - констатировала народный депутат.

"Вы визжите здесь сейчас, чтобы никто не мог сказать слово. Это ваша тактика. Ведь вас здесь очень много. Но вы ничего не можете сделать без олигархических групп. И вы это знаете. И вы рассказываете о деолигархизации. Вы без них ничего не можете сделать. Вы с олигархических каналов не вылезаете. А здесь громко "сотрясаете воздух" красивыми словами ", - подчеркнула она.

"Вы нам о 14 годе будете рассказывать? Вы знаете как тогда было принимать решение? Когда войска российские стояли на границах. Вы рассказываете людям о налогах, что они должны заплатить? Так вы же и не платите. Вы посмотрите, сколько ваш президент заплатил народу Украины - ноль в 2014 году. В 2015 - 2000 гривен. И посмотрите, сколько тот же Порошенко платит в бюджет, и сколько рабочих мест создал", - сказала Сюмар.

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"Вы парламент Украины превращаете не в театр абсурда, а в цирк абсурда. Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым ", - резюмировала представитель "ЕС".