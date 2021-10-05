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Разумков обещает пойти в суд, если его лишат мандата

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Разумков обещает пойти в суд, если его лишат мандата
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает обратиться в суд, если его лишат депутатского мандата после вероятной отставки с должности.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал Разумков в ответ на вопрос, пойдет ли он в суд в случае лишения депутатского мандата.

Разумков добавил, что по закону его не имеют права лишить мандата, но при этом отметил: "а судя по тому, что сегодня происходит в Верховной Раде, - всякое может быть".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Где-то так.

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Вова себя ведет как ***** вот только от украинского народа зависит получится у него стать *****м или нет! Вот у Вити не получилось!
  • belge
    Почтенный Асархаддон почесал спину.

    - Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

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