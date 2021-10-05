НАТО должно отреагировать на вызовы, которые может принести запуск "Северного потока - 2", - президент Польши Дуда

Реализация проекта газопровода "Северный поток - 2" - стратегическая ошибка, на которую евроатлантическое сообщество должно будет найти ответ.

Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот газопровод не должен был появиться, это - ошибка стратегического значения для евроатлантического сообщества", - заявил Дуда.

По его словам, речь идет не только об отрезании Украины, Словакии или Польши от транзита российского газа.

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"Речь идет о большем: предоставлении возможности России шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит далеко за пределы сферы энергетики", - заявил Дуда.

По его словам, в НАТО должна состояться дискуссия на тему, как отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск "Северного потока - 2".

Президент Польши также подчеркнул, что Польша активно поддерживает политику открытых дверей как в НАТО, так и ЕС.

"Мы не можем забывать о Грузии, Украине, Молдове или странах, у которых забирают право на самоопределение, в частности Беларуси. Польша активно поддерживает амбиции этих стран, поддерживая политику открытых дверей как в НАТО, так и ЕС", - подчеркнул Дуда.

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По его словам, в руках врагов Запада имеются такие инструменты воздействия, как дезинформация, кибератаки или вмешательство во внутренние избирательные процессы.

"Мы также видим гибридные действия со стороны белорусских спецслужб по переброске мигрантов на территорию ЕС", - подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что расширяя свою военную активность, Россия угрожает НАТО с востока, севера и юга. По его убеждению, на это нужно найти комплексный ответ.

Дуда заметил, что недавние учения "Запад-2021" показали, что Россия отрабатывает сценарии "полномасштабного конфликта с НАТО" на территории Польши и стран Балтии.

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По его убеждению, саммит НАТО в Мадриде в следующем году должен дать комплексный ответ на все имеющиеся угрозы.

Напомним, 4 октября оператор "Северного потока - 2" заявил, что начал процедуру заполнения газом первой нитки после получения соответствующего разрешения Датского энергетического агентства.