Новый сбой в работе Facebook и Instagram: на этот раз в США
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Перебои в работе Facebook наблюдаются с 18:52 по киевскому времени. О проблемах с функционированием Instagram пользователи начали сообщать с 19:12.
Согласно данным портала, перебои в работе этих соцсетей возникают в основном у пользователей из США.
Накануне произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Кроме того, поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.
В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.
Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру".