Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА. ФОТО
Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.
"Одним из объектов, восстановление которого, несомненно, ожидал весь город Ужгород, был бассейн в Классической гимназии", - рассказал чиновник.
Согласно проекту, рабочие провели частичную перепланировку помещения, отремонтировали чашу бассейна, нанесли новое покрытие, заменили технологическое оборудование, трубопроводы, сантехнические приборы и электрические сети. В бассейне установили новую систему вентиляции, восстановили душевые и раздевалки.
"Развитие образовательных учреждений и спортивной инфраструктуры - один из приоритетов для руководства страны, поэтому реализация таких проектов в регионах традиционно на особом контроле главы государства", - добавил Полосков.
Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".