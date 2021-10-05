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Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА. ФОТО

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В Ужгороде завершили капитальный ремонт бассейна в Классической гимназии. Работы провели в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 01

"Одним из объектов, восстановление которого, несомненно, ожидал весь город Ужгород, был бассейн в Классической гимназии", - рассказал чиновник.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 02

Согласно проекту, рабочие провели частичную перепланировку помещения, отремонтировали чашу бассейна, нанесли новое покрытие, заменили технологическое оборудование, трубопроводы, сантехнические приборы и электрические сети. В бассейне установили новую систему вентиляции, восстановили душевые и раздевалки.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 03
Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 04

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Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 05
Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 06

"Развитие образовательных учреждений и спортивной инфраструктуры - один из приоритетов для руководства страны, поэтому реализация таких проектов в регионах традиционно на особом контроле главы государства", - добавил Полосков.

Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 07

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Завершен капитальный ремонт бассейна в Ужгороде, - ОГА 08

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    только вот отремонтировали бассейн за деньги местного бюджета, которые были получены после реформ децентрализации Порошенко)

    всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
  • Sinopticos
    Чудово, але цікаво....
    а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
  • 18c49ed2
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