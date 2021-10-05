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Генпрокурора Молдовы Стояногло задержали, в генпрокуратуре проходят обыски

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Генпрокурора Молдовы Стояногло задержали, в генпрокуратуре проходят обыски
Александр Стояногло утверждает, что его пытается дискредитировать экс-глава Антикоррупционной прокуратуры. Сегодня он собирался провести пресс-конференцию, но не успел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Сотрудники Службы информации и безопасности вывели Стояногло из здания Генеральной прокуратуры. В самом здании проводят обыск.

Находящийся у здания генпрокуратуры министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко заявил, что Стояногло и его заместителей отстранили. "Прокуратура осталась без руководства", - сказал он.

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Уголовное дело завели после жалобы на Стояногло депутата Лилиана Карпа. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат".

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    правильно, поэтому коломойского и его куклу вову-зеЛоха, через офшорные счета которого коломойский осуществлял кражи по схеме "ландромат" - нужно арестовывать, верно?

    ..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
    Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
    Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
    2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
  • Eutectic
    Ой, коли НАБУ у нас зробить теж саме?
  • Да-это-я
    Коли почнуть іпать Венедіктову?
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