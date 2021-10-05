Генпрокурора Молдовы Стояногло задержали, в генпрокуратуре проходят обыски
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Александр Стояногло утверждает, что его пытается дискредитировать экс-глава Антикоррупционной прокуратуры. Сегодня он собирался провести пресс-конференцию, но не успел.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.
Сотрудники Службы информации и безопасности вывели Стояногло из здания Генеральной прокуратуры. В самом здании проводят обыск.
Находящийся у здания генпрокуратуры министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко заявил, что Стояногло и его заместителей отстранили. "Прокуратура осталась без руководства", - сказал он.
Уголовное дело завели после жалобы на Стояногло депутата Лилиана Карпа. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат".