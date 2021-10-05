Министр Ткаченко о данных Pandora Papers: Я был владельцем Одесской киностудии, не знаю, как можно захватить что-то у себя

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd, фигурирующая в расследовании Pandora Papers, легальна и зарегистрирована в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как можно закупить что-то у себя - я не знаю. А компания, о которой вспоминают - легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 года я не являюсь владельцем Одесской киностудии", - отметил Ткаченко во время брифинга 5 октября.

Напомним, согласно данным Pandora Papers, в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию-оболочку Big Boom LTD, которую позже переименовал в Cinema Love LTD. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.

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