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Украина вновь призвала государства-члены ООН присоединиться к Крымской платформе, - МИД

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Украина вновь призвала государства-члены ООН присоединиться к Крымской платформе, - МИД
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила государства, которые являются членами Организации Объединенных Наций, присоединяться к Крымской платформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Джапарова приняла участие в Интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам человека о ситуации в Украине. Мероприятие состоялось в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В своем выступлении Джапарова сообщила, что украинцы, живущие в условиях российской оккупации в Крыму, части Луганской и Донецкой областей, лишены основных прав и свобод.

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"На временно оккупированном Крымском полуострове происходят незаконные обыски, аресты, задержания, исчезновения, пытки в местах лишения свободы. За российской решеткой вместе с сотнями других политических заложников остаются Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, Эльдар Одаманов, Шевкет Усеинов, Азиз и Асан Ахметовы", - напомнила первый заместитель министра иностранных дел.

Джапарова заявила, что так называемые выборы в Крыму в Государственную Думу РФ две недели тому назад являются нелегитимными, а их результаты - ничтожными, поскольку полуостров продолжает оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Заместитель министра иностранных дел рассказала о создании Украиной Крымской платформы - международной консультационной платформы для консолидации усилий по деоккупации Крыма.

"Хочу обратить внимание на то, что Крымская платформа открыта для участия других государств-членов ООН. Мы приглашаем присоединяться к этой международной платформе, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и восстановить уважение к международному праву", - говорится в ее заявлении.

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Джапарова выразила надежду, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности с помощью Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, будет активно участвовать в воплощении целей и принципов Крымской платформы.

Напомним, 4 октября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провозгласила во время сессии Совета ООН по правам человека в Женеве совместное заявление от имени 40 государств с осуждением России за нарушение прав человека в Крыму и поддержкой Крымской платформы.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    кого вы просите о осуждении и присоединении ??? озабоченность - это максимум !
    судя по ценам на газ - ООН и вся Европа наоборот- собираются откармливать кремлёвских вертухаев, за то, что они, мягко говоря беспредельничают в мире уже восьмой год , а то и больше
  • vitaliymkua
    А ти особисто впевнений що тут потрібні будні ********? Ось коли повиздохнуть, тоді й станцюємо!
  • Senator S 01a656ec
    Выгоняя Крымских Татар из Крыма в вагонах для скота в 1944 году,дохлый Ссср сам себя сдал...,мол это они сдали за неделю Крым Гитлеру...,тут важны сегодня те документы по Крыму которые обнародовал Марк Солонин,где указаны точные сроки когда, где именно обосралась краснопузая армия в 1941 году...,уничтожая в каменоломнях собственных граждан...,Аджимушкая к примеру...,крысы позорные...
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