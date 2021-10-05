Украина вновь призвала государства-члены ООН присоединиться к Крымской платформе, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила государства, которые являются членами Организации Объединенных Наций, присоединяться к Крымской платформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Джапарова приняла участие в Интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам человека о ситуации в Украине. Мероприятие состоялось в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В своем выступлении Джапарова сообщила, что украинцы, живущие в условиях российской оккупации в Крыму, части Луганской и Донецкой областей, лишены основных прав и свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крымская платформа" развенчала миф РФ о том, что вопрос оккупированного Крыма решен, - Джапарова

"На временно оккупированном Крымском полуострове происходят незаконные обыски, аресты, задержания, исчезновения, пытки в местах лишения свободы. За российской решеткой вместе с сотнями других политических заложников остаются Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, Эльдар Одаманов, Шевкет Усеинов, Азиз и Асан Ахметовы", - напомнила первый заместитель министра иностранных дел.

Джапарова заявила, что так называемые выборы в Крыму в Государственную Думу РФ две недели тому назад являются нелегитимными, а их результаты - ничтожными, поскольку полуостров продолжает оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Заместитель министра иностранных дел рассказала о создании Украиной Крымской платформы - международной консультационной платформы для консолидации усилий по деоккупации Крыма.

"Хочу обратить внимание на то, что Крымская платформа открыта для участия других государств-членов ООН. Мы приглашаем присоединяться к этой международной платформе, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и восстановить уважение к международному праву", - говорится в ее заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский упрекнул страны ООН в игнорировании Крымской платформы и призвал присоединиться к формату. ВИДЕО

Джапарова выразила надежду, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности с помощью Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, будет активно участвовать в воплощении целей и принципов Крымской платформы.

Напомним, 4 октября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провозгласила во время сессии Совета ООН по правам человека в Женеве совместное заявление от имени 40 государств с осуждением России за нарушение прав человека в Крыму и поддержкой Крымской платформы.