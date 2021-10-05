Главные новости 5 октября: "слуги" отстранили Разумкова, реакция на нападение на журналистов в кабинете топ-менеджмента "Укрэксимбанка"

Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от проведения заседаний Верховной Рады, на журналистов "Схем" в кабинете руководителя "Укрэксимбанка" напала охрана учреждения, и это вызвало скандал, умерших от COVID-19 за сутки - уже 300, - главные новости Украины 5 октября.

Слуги отстранили Разумкова. Пока на два дня

Депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".

Голосовать за отставку Разумкова "слуги" собираются уже в четверг, пока же его удалили из всех партийных и фракционных чатов. Спикер говорит, что если его попытаются еще и лишить мандата - пойдет в суд.

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке"

Журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Тем временем дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Второй день офшорного скандала

НАБУ проверяет транзакции "Приватбанка", которые упоминаются в документах Pandora Papers. Украина - на первом месте в мире по количеству политиков, которые упоминаются в обнародованных бумагах. Но для отечественных телеканалов Pandora Papers не стали топ-темой: скандал замалчивали, а факты пытались исказить.

Саакашвили написал письмо Зеленскому

"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - пишет он. Грузинская оппозиция анонсирует масштабные акции протеста. А к Саакашвили приехала нардеп "СН" Елизавета Ясько, публично заявившая об отношениях с политиком в день его задержания.

От коронавируса за сутки умерли 300 человек

Такое количество умерших в Украине - впервые с мая. Заболели за сутки как минимум 9 846 человек. Во Львове и в Харькове у больниц выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Пиковую нагрузку на больницы ожидают в середине ноября.