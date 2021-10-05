Джелялову в Симферопольском СИЗО не передают адресованные ему письма, - адвокат
Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
"Никакие новости из внешнего мира Нариману не поступают. Также не поступают ему письма, хотя многие люди ему пишут, в том числе через электронную систему "Зонателеком". Причем его сокамернику такие письма приносят регулярно. По всей видимости, в отношении Наримана идет специальное замедление работы цензоров, для того чтобы совсем отрезать его от новостей с воли", – написал Полозов.
Ранее адвокат Полозов сообщал, что активиста содержат в спецблоке – специальном отделе СИЗО, где максимально ограничено не только взаимодействие с внешним миром, но и с другими заключенными.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.