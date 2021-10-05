Джелялову в Симферопольском СИЗО не передают адресованные ему письма, - адвокат

Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту Нариману Джелялову в Симферопольском СИЗО не передают письма.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакие новости из внешнего мира Нариману не поступают. Также не поступают ему письма, хотя многие люди ему пишут, в том числе через электронную систему "Зонателеком". Причем его сокамернику такие письма приносят регулярно. По всей видимости, в отношении Наримана идет специальное замедление работы цензоров, для того чтобы совсем отрезать его от новостей с воли", – написал Полозов.

Ранее адвокат Полозов сообщал, что активиста содержат в спецблоке – специальном отделе СИЗО, где максимально ограничено не только взаимодействие с внешним миром, но и с другими заключенными.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.