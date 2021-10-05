Украина просит Эстонию поддержать ее инициативу войти в центр киберобороны НАТО, - Минобороны

Министр обороны Андрей Таран 5 октября обратился к канцлеру Министерства обороны Эстонской Республики Кусти Салму с просьбой поддержать инициативу Украины о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Таран выразил благодарность Салму за непоколебимую политическую поддержку Таллинном усилий Украины по защите суверенитета и восстановления территориальной целостности страны, практическую помощь Вооруженным силам Украины и стойкую позицию в отношении нашей страны в пределах Альянса.

"Политическая и дипломатическая поддержка Украины Эстонской Республикой, в частности стратегического евроатлантического курса нашего государства, является чрезвычайно важной. Рассчитываем на продолжение последовательной позиции наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получение Плана действий относительно членства в Альянсе", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО "не завтра"

Особое внимание было уделено вопросам двустороннего оборонного сотрудничества в сфере военного образования, военной подготовки, сотрудничества по кибербезопасности, а также лечения и реабилитации в Эстонии раненых украинских военнослужащих.

"Министр обороны Украины обратился к канцлеру Министерства обороны Эстонской Республики с просьбой поддержать инициативу Украины о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО. Сейчас центр является одним из ключевых элементов системы Альянса по развитию возможностей в сфере кибернетической обороны. Он обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО", - говорится в сообщении.

Также Таран поинформировал собеседника о текущей ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и на границах.

"Было замечено, что активную фазу стратегических учений "Запад-2021" российские власти использовали для дополнительного наращивания войск вдоль нашей государственной границы с Россией и Беларусью. Учения завершились, но не все военные формирования вернулись на места постоянной дислокации", - отметили в Минобороны.

Также читайте: Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу

Стороны договорились продолжить интенсивный диалог между двумя странами в сфере оборонного сотрудничества. В частности, Таран подтвердил Салму, что в этом году он планирует посетить Эстонскую Республику с рабочим визитом.