Выявлена схема получения взяток при регистрации сельхозтехники, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила масштабную коррупцию в одном из государственных предприятий, входящих в сферу управления Госпродпотребслужбы. Организаторы схемы получали взятки за внесение в госреестр данных относительно технического состояния сельхозтехники агропредприятий. По оперативным данным, "прибыль" участников схемы составляла около 30 млн грн в год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что должностные лица госучреждения наладили коррупционный механизм получения взяток от владельцев агробизнеса. За различные суммы неправомерной выгоды чиновники обещали им выдачу "правильных" выводов по техосмотру сельскохозяйственных машин.

Кроме того, участники схемы "гарантировали" беспрепятственное внесение данных в единый государственный реестр. Для этого они вносили недостоверные сведения в соответствующую электронную информационную систему. Для передачи взяток организаторы сделки привлекли представителя аффилированной коммерческой структуры.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из руководителей госучреждения и посредника при получении 210 тыс. грн взятки за выдачу и регистрацию 700 заключений.





Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.