Закрытие Россией допуска ОБСЕ к границе - сознательный шаг для разрушения Минских соглашений, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид во время работы Варшавского форума по безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба назвал решение Российской Федерации о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" "сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей". Он напомнил, что пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствию наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ вызывает сомнение в ее намерениях выполнять минские соглашения, - представитель Госдепа США Прайс

Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за возобновление мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы. Сообщается, что стороны обсудили повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы миссия могла полноценного выполнять свой мандат, в том числе осуществлять мониторинг ситуации на границе с Россией и во временно оккупированном Крыму.

Напоминаем, 2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе. В МИД РФ заявили, что размещение наблюдателей ОБСЕ было "жестом доброй воли" Москвы, к которому Украина "не отнеслась с должным уважением".