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Набсовет "Укрэксимбанка" проверяет обстоятельства конфликта с журналистами

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Набсовет "Укрэксимбанка" проверяет обстоятельства конфликта с журналистами
Наблюдательный совет обеспокоен обвинениями против "Укрэксимбанка" в препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сказано в заявлении Набсовета на сайте банка, сообщает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", - говорится в заявлении.

Согласно ему, наблюдательный совет и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов.

Смотрите: Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Короче, выдали фирме из ДНР кредит , а СХЕМЫ раскопали
    эту и где СБУ ?
  • Scorpman Y
    Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

    Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
    Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

    "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
    Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
    Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
  • Sophia-Maria Duglass


    Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!

    О



    на 0:55

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