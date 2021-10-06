Оккупанты из "ЛНР" "открыли дело" против Саакашвили

Его обвиняют в том, что он якобы привез на Майдан в конце 2013 года мифических "грузинских снайперов".

Об этом заявила оккупационная "прокуратура ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

"Дело" против Саакашвили "завели", как сказано в сообщении, "по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды".

Наемники используют устаревший миф о "грузинских снайперах", которых Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута".

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.