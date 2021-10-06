"Слуга народа" Буймистер: Желание исключить меня из фракции - дешевая попытка отвлечь внимание
Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Буймистер прокомментировала слова главы партии Александра Корниенко о том, что ее могут исключить из состава фракции.
"К заявлению Корниенко отношусь как к довольно стандартной дешевой коммуникационной технологии для отвлечения внимания от других новостей, которые заполонили медиапространство в последние сутки", - сказал она.
По словам Буймистер, президент Владимир Зеленский не поднимал вопрос о ее исключении из фракции.
"Мы договорились, что мы с ним встретимся. Что он назначит дату такой встречи. Он пообещал. От него я никаких предложений об исключении меня из фракции не слышала. Более того, он даже был не в курсе того, что это ранее заявлял господин Арахамия. Не знаю, в курсе ли он того, что сегодня это сказал господин Корниенко", - рассказала Буймистер.
По словам депутата, она готова объяснить Зеленскому, почему не голосовала за законопроект об олигархах.
Она добавила, что в любом случае будет много работы - независимо от принадлежности к той или иной фракции.
Ранее стало известно, что руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер за то, что голосовала против закона об олигархах.