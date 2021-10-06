"Слуга народа" Буймистер: Желание исключить меня из фракции - дешевая попытка отвлечь внимание

Людмила Буймистер говорит, что у президента Владимира Зеленского нет к ней претензий, и они договорились о встрече.

Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Буймистер прокомментировала слова главы партии Александра Корниенко о том, что ее могут исключить из состава фракции.

"К заявлению Корниенко отношусь как к довольно стандартной дешевой коммуникационной технологии для отвлечения внимания от других новостей, которые заполонили медиапространство в последние сутки", - сказал она.

По словам Буймистер, президент Владимир Зеленский не поднимал вопрос о ее исключении из фракции.

"Мы договорились, что мы с ним встретимся. Что он назначит дату такой встречи. Он пообещал. От него я никаких предложений об исключении меня из фракции не слышала. Более того, он даже был не в курсе того, что это ранее заявлял господин Арахамия. Не знаю, в курсе ли он того, что сегодня это сказал господин Корниенко", - рассказала Буймистер.

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По словам депутата, она готова объяснить Зеленскому, почему не голосовала за законопроект об олигархах.

Она добавила, что в любом случае будет много работы - независимо от принадлежности к той или иной фракции.

Ранее стало известно, что руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер за то, что голосовала против закона об олигархах.