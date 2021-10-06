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Оккупанты собираются до конца года пробурить в Крыму 36 скважин из-за нехватки воды

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Оккупанты собираются до конца года пробурить в Крыму 36 скважин из-за нехватки воды
В 2021 году оккупационные власти Крыма планируют пробурить на полуострове 36 скважин на четырех водозаборах.

Об этом заявил глава оккупационного "правительства" полуострова Юрий Гоцанюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В 2021 году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебета 51,5 тыс. кубических метров в сутки", - сообщил он.

Представитель оккупационной администрации добавил, что сейчас на 14 объектах в Симферополе ведутся работы по снижению потерь воды. По его слова, они должны позволить снизить водопотери до 16,8 тыс. кубометров в сутки.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Dfe dfr
    Для Европы есть деньги трубу построить,а для Крыма нет денег...Вот вам и вся ********* в полной красе.
  • лююбомир недошитко
    Нехай бурять хоч сто свердловин, в Криму нема запасів підземних вод для того, щоб вирішити хоч на деякий час проблему з водою. Буде те саме, що з "родовищем прісноі води" на дні Азовського моря. Все, на що можуть розраховувати крисяни -це дощові і талі води , а всі інші фантазіі -"камни с неба".
  • Zelya Vsyo
    Если пробурить под правильным углом и поглубже, можно выйти в Аргентине или Новой Зеландии. А там воды валом.
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