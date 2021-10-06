Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 6 нарушений "тишины", - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Так, в районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды осуществили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
Возле Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ОС.