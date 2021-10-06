"Мы находимся в эпицентре пандемии": в ВОЗ заявили, что в мире до сих пор нет контроля над COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 млн новых случаев заражения и 54 тыс. смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.
"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где посередине... мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила она.
Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.
"Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто (эпидемия) полностью закончилась", - сказала Керхове.
Напомним, что в ВОЗ раскритиковали богатые страны за накопление вакцин от коронавируса. Там считают, что неспособность делиться ресурсами продлевает пандемию.