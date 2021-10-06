Наемники РФ размещают танки м ББМ на Донбассе, - отчет ОБСЕ. Таблица

Наемники РФ размещают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 5 октября 2021 г.

Так, СММ зафиксировала 3 танка, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 37 км к северо-востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала 10 танков на полигоне вблизи н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска).

Также ОБСЕ отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Так, в районе н.п. Долгое на Луганщине беспилотник ОБСЕ зафиксировал 5 бронированных машин, еще одну боевую бронированная машину наблюдатели увидели на полигоне возле н. п. Новоселовка в Донецкой области.

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