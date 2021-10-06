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"Если мы закроем глаза на поведение главы "Укрэксимбанка", то какая цена нашей власти?" - "слуга народа" Мариковский

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"Если мы закроем глаза на поведение главы "Укрэксимбанка", то какая цена нашей власти?" - "слуга народа" Мариковский
Поведение председателя "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и его подчиненных в отношении журналистов недопустимо.

Об єтом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю увиденное поведение председателя "Укрэксимбанка" и его подчиненных, которые фигурируют на записях программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL - недопустимой.

Я представил себя на месте журналистов. Меня ужаснуло то, что рэкетирские методы происходят в нашей Независимой европейской стране.

Что они чувствовали, когда сначала оскорбляли и унижали честь и достоинство криками и чрезмерным тоном? Что они чувствовали, когда один забирал камеры, а другой скрутил и положил на кресло оператора....", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Также нардеп задается следующими вопросами:

- Как такой ужас может быть в моей современной стране?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя и в школе учителю с учениками?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя врачу с пациентами?
- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя на улицах и в парках?
- Если мы на это закроем глаза - потому что мы ВЛАСТЬ, то какова цена нашей власти?

"Нам еще долго работать, чтобы представители государственной системы поняли, что "Слуга народа - это не про бренд, а об отношении к людям и их свободам, в том числе и свободе слова.

И мне даже интересно, что там за контракт такой, который вызвал такие эмоции?", - резюмировал Мариковский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Если мы закроем глаза на поведение главы Укрэксимбанка, то какая цена нашей власти? - слуга народа Мариковский 01

Если мы закроем глаза на поведение главы Укрэксимбанка, то какая цена нашей власти? - слуга народа Мариковский 02

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    "Я тобі не дорогенька"

    Жрнашлюшки, помните еще?

  • Олександр Дніпро
  • Pawlo Kit
    https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWkwkhjNOhxdULHIFMbJS6fCUzCcTin08mypTkds3H8kjucldKPTHFWaT2zXEelWdEPb0iOB5OTD58X_QaLoOCIHLWejvTEbYEdebogQc_t__1WD6M9uR_So7qSjzGyE0I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

    https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·



    «Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.

    Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
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