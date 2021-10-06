"Если мы закроем глаза на поведение главы "Укрэксимбанка", то какая цена нашей власти?" - "слуга народа" Мариковский

Поведение председателя "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и его подчиненных в отношении журналистов недопустимо.

Об єтом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю увиденное поведение председателя "Укрэксимбанка" и его подчиненных, которые фигурируют на записях программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL - недопустимой.

Я представил себя на месте журналистов. Меня ужаснуло то, что рэкетирские методы происходят в нашей Независимой европейской стране.

Что они чувствовали, когда сначала оскорбляли и унижали честь и достоинство криками и чрезмерным тоном? Что они чувствовали, когда один забирал камеры, а другой скрутил и положил на кресло оператора....", - написал он.

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Также нардеп задается следующими вопросами:

- Как такой ужас может быть в моей современной стране?

- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя и в школе учителю с учениками?

- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя врачу с пациентами?

- Если так можно Председателю банка, то почему так нельзя на улицах и в парках?

- Если мы на это закроем глаза - потому что мы ВЛАСТЬ, то какова цена нашей власти?

"Нам еще долго работать, чтобы представители государственной системы поняли, что "Слуга народа - это не про бренд, а об отношении к людям и их свободам, в том числе и свободе слова.

И мне даже интересно, что там за контракт такой, который вызвал такие эмоции?", - резюмировал Мариковский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.