COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения

В Украине зафиксированы 12 662 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 320 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется второй день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Автор: Степан Гутник