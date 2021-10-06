Новости

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения

7 55844
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения
В Украине зафиксированы 12 662 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 320 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется второй день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксированы 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 186, медработников - 271).

Также за минувшие сутки:

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 госпитализированы - 3 745 человек;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 летальных случаев - 320;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 выздоровели - 4 630 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы находимся в эпицентре пандемии": в ВОЗ заявили, что в мире до сих пор нет контроля над COVID-19

За сутки протестированы:

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 методом ПЦР - 54 386 человек,

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 методом ИФА - 11 665 человек,

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 заболели - 2 482 518 человек;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 выздоровели - 2 273 382 человека;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 летальных случаев - 57 526;

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 02 проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076), Днепропетровской (964) областях, г. Киев (792) и Запорожской (783) области", - рассказали в Минздраве.

COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 11
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 12
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 13
COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения 14

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Александр Ивашин 054948b9
    Необходимо активнее вакцинировать население и наводить порядок в общественном транспорте с соблюдением масочного режима.
  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Ніякого права немає.
    Це наука для всіх хитрожопих антивакцинаторів.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости