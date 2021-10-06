COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксированы 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 186, медработников - 271).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 745 человек;
летальных случаев - 320;
выздоровели - 4 630 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 54 386 человек,
методом ИФА - 11 665 человек,
экспресс-тестами - 69 508 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 482 518 человек;
выздоровели - 2 273 382 человека;
летальных случаев - 57 526;
проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076), Днепропетровской (964) областях, г. Киев (792) и Запорожской (783) области", - рассказали в Минздраве.