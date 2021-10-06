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Набсовет "Укрэксимбанка" должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов "Схем"

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Набсовет "Укрэксимбанка" должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов "Схем"
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка Евгения Мецгера на время следствия.

Об этом на своей странице в Facebook написал  бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обнародование записей нападения на журналистов программы "Схемы" показало всю шокирующую правду об этой ситуации. Наблюдательный совет "Укрэксимбанка", где работает большинство независимых членов, должен немедленно собраться и принять единственно возможное решение. А это - отстранение руководителя банка на время следствия, которое тоже должно пройти в максимально сжатые сроки и закончиться наказанием виновных в нападении на журналистов и защитой свободы слова как одного из завоеваний Украины в борьбе за демократию", - написал Лещенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Набсовет Укрэксимбанка должен немедленно отстранить Мецгера на время следствия, - Сергей Лещенко о нападении на журналистов Схем 01

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А хто такий Лєщєнко, що його цитують ?
    Бивший член ?
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Не друзья они, а просто ситуативные союзники. Лещ - это эталонная мразь и коньюктурщик.
  • Ksenia VB


    Сергій Таран / Sergiy Taran


    @sergiy_taran

    ·
    https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год



    «Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
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