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Ковидная реанимация в Днепре перегружена, не хватает аппаратов ИВЛ, - Рыженко

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Ковидная реанимация в Днепре перегружена, не хватает аппаратов ИВЛ, - Рыженко
В реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре, куда направляют больных COVID-19, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил медицинский директор заведения Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больница попросила у областного совета дополнительно приобрести 20 аппаратов и оказать помощь с лекарствами и досрочным началом отопления заведения.

По его данным, в больницу госпитализируют тяжелыхбольных COVID-19 из всей области. Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов, несколько из них — в критическом состоянии, говорит Рыженко.

Всего в больнице 80 больных COVID-19.

"Болеют семьями. У нас находится три семьи, которые болеют в тяжелой форме. Единицы только те, что вакцинированы. Остальные заболевшие — не получили своевременно вакцину. Симптомы тяжелые. Страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ", — сказал он.

Читайте также: В больницу им. Мечникова поступила роженица с тяжелой ковидной пневмонией. Сделали кесарево, мама и ребенок в реанимации на кислородной поддержке, - Рыженко. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    наступает то самое время для выражения благодарности антивакцинаторским ботам. Были вакцины, было время , был выбор у населения где прививаться , чем, и у кого.... ну и что выбрал наш "розумный нарид" в очередной раз? Впрочем такая же ситуация наблюдается во всех пропитанных российскими генами и пропагандой странах бывшего совка - Румынии, Венгрии, Болгарии , Украине... Где дремучие и необразованные - там и разгул ковида... Россию и беларусь в учет не берем - это почти одно и то же кодло беспросветного совка
  • Yuriy Smith
    Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов Источник: \\\\\\\\\

    А, это новость из райцентра Германии? ну да, на 25к. населения реанимация маловата.... Шо? Это новость из миллионного Днепра???
    Ну тогда.... А зато подлатали подъезд к больнице и поциентов теперь не так качает на кочках
  • дядя вася
    Все еще хуже, это областная больница, население 3.2 млн.
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