Ковидная реанимация в Днепре перегружена, не хватает аппаратов ИВЛ, - Рыженко

В реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре, куда направляют больных COVID-19, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил медицинский директор заведения Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больница попросила у областного совета дополнительно приобрести 20 аппаратов и оказать помощь с лекарствами и досрочным началом отопления заведения.

По его данным, в больницу госпитализируют тяжелыхбольных COVID-19 из всей области. Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов, несколько из них — в критическом состоянии, говорит Рыженко.

Всего в больнице 80 больных COVID-19.

"Болеют семьями. У нас находится три семьи, которые болеют в тяжелой форме. Единицы только те, что вакцинированы. Остальные заболевшие — не получили своевременно вакцину. Симптомы тяжелые. Страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ", — сказал он.

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