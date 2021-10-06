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Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 6 октября в мире зарегистрировали 411 114 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 487 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 236 616 092 случаев инфицирования, из них 411 114 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 832 077 человека, из них 7 487 за минувшие сутки.

Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 213,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на четвертом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

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Топ комментарии

  • Влад Воланд
    Вот вам и офшорные чемпионы по борьбе с Ковид!
  • Vyacheslav Nesterov
    Народ Украины по своей дремучести, подверженности роспропаганде, пропаганде антиваксеров, желанию заплатить барыгам за туалетную бумажку фейкового сертификата сделал свой очередной "правильный" выбор. Пришло время ответственности за свой выбор! Удачи!
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Второе место в Европе и четвертое в мире, это трындец просто.
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