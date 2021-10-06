Сегодня Рада закроется после выступления депутатов: нет повестки дня для полноценного заседания, - нардеп "Батькивщины" Ивченко

Сегодня утром депутаты выступят в Верховной Раде, после чего заседание парламента закроют.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам депутат "Батькивщины" Вадим Ивченко.

"Нет повестки дня, по которой проводить заседание", - объяснил он.

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По словам нардепа, завтра в Верховной Раде день начнётся с отстранения спикера Дмитрия Разумкова и избрания нового председателя ВР.

"Это заседание будет вести кто-то из депутатов "Слуги народа". Стефанчук (первый вице-спикер. – Ред.) не может вести, потому что у него - конфликт интересов. А Кондратюк (вице-спикер. – Ред.) отказалась", - заявил он и добавил, что, скорее всего, вести заседание будет Даниил Гетманцев ("СН").

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Отвечая на вопрос, знает ли он, что уже есть отчет Счетной палаты по работе спикера, Ивченко подчеркнул: "Счетная палата будет работать, как ксерокс".