Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м
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Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют данные биржи.
Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.
Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".