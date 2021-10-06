Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

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