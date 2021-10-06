Новости

Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м

6 603132
Побит очередной рекорд: цена на газ в Европе достигла $1594/тыс. куб. м
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с МВФ возник вопрос рисков в связи с ростом цены на газ, - Марченко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    газ ни разу не оружие, да, фрау Меркель?
  • Garry Grant
    Немчура дебильная. Как можно так раздвигать булки перед таёжной дичью,да еще и переплачивать за это?
  • Палиця Василь
    Вітання вам єврогеї! дотолерастились з мирними вреглюваннями
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости