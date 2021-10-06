Мы заинтересованы продлить программу МВФ на полгода, - министр финансов Марченко

Министерство финансов заинтересовано в том, чтобы продлить программу с МВФ еще на полгода. Сейчас идут соответствующие дискуссии с фондом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Министр подтвердил, что украинская сторона, как и анонсировали в НБУ, инициировала расширение и продление программы.

"Решение должен принимать Фонд. Мы заинтересованы в том, чтобы продлить программу на полгода. Мы заложили в проект госбюджета средства от МВФ на следующий год, и мы бы хотели выполнить всю программу и получить по ней все транши", - сказал министр.

Что же касается ближайшего пересмотра программы по итогу работы миссии МВФ, Марченко не смог уточнить сроки и вынесение украинского вопроса на заседание совета директоров Фонда.

"У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии. Пока я не готов комментировать. Я бы хотел, чтобы миссия имела логическое завершение, чтобы мы достигли staff level agreement (соглашение на уровне персона. - Ред.)", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с МВФ возник вопрос рисков в связи с ростом цены на газ, - Марченко