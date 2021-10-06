В "Укрэксимбанке" хранится слишком много секретов власти. Мецгеру ничего не будет за нападение на журналистов, - Плинский

История между "Укрэксимбанком" и журналистами "Схем" обратила слишком много внимания на деятельность данного банка.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Но, даже если бы Женя Мецгер лично избивал журналистов ногами, скорее всего, ему за это ничего не будет. Уж слишком много секретов этой власти и приближенного к ней бизнеса хранится в "Укрэксиме", под которыми стоят подписи Мецгера. Одна из них - это тайна кредитной линии под 1% годовых для строительной корпорпции "Альтком", Александра Тесленко", - подчеркивает журналист.

Он напоминает, что сегодня эта компания входит в пул основных подрядчиков "Большого строительства президента", осваивая миллиарды из бюджета.

"Да, вы не ослышались. Это тот самый "Альтком", который обслуживал все стройки Бориса Колесникова на "Евро-2021" и реконструировал НСК "Олимпийский". И это тот самый "Альтком", владельца которого Тесленко НАБУ обвиняет в даче взяток с 2017 по 2019 экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку на сумму около 700 к$. Взятки, говорят, давались за продление конктракта по реконструкции трассы "Киев-Одесса", который "Альтком" не выполнял", - продолжает Плинский.

"Именно в тот период близкий друг Тесленко Килилл Шевченко, руководивший "Укргазбанком" (2015-2020), давал его компании банковские гарантии под его проекты. Шевченко и Тесленко очень близки много лет и банкир, как мог, помогал другу в тяжелые времена власти Порошенко, когда вкусными стройками занимались другие люди. Но все изменилось с назначением в 2020 году Кирилла Шевченко главой НБУ. Тогда же свое место в "Укрэксиме" получил и Женя Мецгер, который с 2016 по 2020 был заместителем Шевченко в "Укргазбанке" и так же не чужд "Альткому". Такой взлет друга Тесленко в НБУ не мог не отразиться на деятельности строительной корпорации. Именно с подачи Шевченко "Укрэксим" Мецгера открыл для "Альткома" невиданную по условиям кредитную линию под 1% годовых", - добавляет он.

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По словам журналиста, с помощью этого кредита Тесленко сумел войти в обойму избранных компаний "Большой стройки президента".

"Для понимания. Только за сентябрь "Альтком" получил из бюджета почти 400 млн. грн. И так +- каждый месяц. А вы говорите - журналистов побили...Вон их сколько, а таких банкиров и подрядчиков единицы. Вот кого беречь надо.)", - с иронием резюмировал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.