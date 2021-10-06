Сегодня журналисты будут пикетировать "Укрэксимбанк" с требованием уволить руководство банка за препятствование журналистской деятельности

Журналисты сегодня, 6 октября, будут пикетировать "Укрэксимбанк" в знак нападения на журналистов во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером.

Автор: Степан Гутник