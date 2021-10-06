Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах: Представители СМИ могут работать на 2-м и 3-м этажах парламента. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах", - говорится в сообщении.

Теперь в пресс-центре на 3-м этаже может работать до 200 человек; на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек.

Также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

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