"Слуга народа" Гетманцев будет вести заседание Рады по отставке Разумкова: "Никто не возражал. Я был вынужден согласится"
Об этом Гетманцев рассказал в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.
"На фракции обсуждали этот вопрос. Никто не возражал. Я был вынужден согласится. Вы же понимаете, что это не самая интересная процедура", - подчеркнул он.
По словам нардепа, завтра сначала должна быть проголосована процедура ad hoc, чтобы Гетманцев смог вести заседание.
Отвечая на уточняющий вопрос, не хотел ли он занять место в президиуме Верховной Рады на постоянной основе Гетманцев заявил: "Нет, не хотел бы. Я считаю, то место, которое я сейчас занимаю (глава финансового комитета. – Ред.) наиболее эффективным"
Глава финансового комитета также попросил пока не обсуждать вопрос назначения нового председателя Верховной Рады.
"Мы не будем с вами обсуждать кандидатуры нового спикера при жизни этого. Не надо этого делать", - добавил политик.