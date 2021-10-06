Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев: Ожидается встреча с Зеленским
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Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер сегодня прибыл в Киев, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - говорится в сообщении.
Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Также президент Германии посетит Бабий Яр.