Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев: Ожидается встреча с Зеленским

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер сегодня прибыл в Киев, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - говорится в сообщении.

Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Также президент Германии посетит Бабий Яр.

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