Мое поведение не имеет оправдания. Немедленно пишу заявление о сложении полномочий на период расследования, - глава "Укрэксимбанка" Мецгер

Пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала заявление председателя правления банка Евгения Мецгера относительно конфликта с журналистами издания "Радио Свобода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность.

Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации Банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, немедленно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам", - говорится в заявлении Мецгер.

Ткже он добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит исключительно от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.