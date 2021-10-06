Монастырский о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Расследование не займет много времени. Такое поведение недопустимо

Полиция привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, на котором зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Схем".

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода". В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

По словам главы МВД, расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будет объявлены согласованные прокуратурой подозрения.

"Такое поведение в отношении сотрудников СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", - подытожил Монастырский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

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