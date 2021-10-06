Криптовалютой сможет пользоваться любой украинец, - Удянский о пользе криптобиржи

Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что такое криптобиржа и чем она может быть полезна каждому украинцу.

В частности бизнесмен рассказал, что сегодня в Украине функционирует несколько крупных бирж. Точное количество назвать сложно из-за того, что многие из этих площадок не зарегистрированы в Украине, но при этом работают с гривней.

"Для чего они нужны? В первую очередь для торговли криптовалютой и вывода ее в фиат. Существуют, конечно, еще онлайн-обменники и криптоматы, но они выполняют ограниченный набор функций. Например, обменники используют для быстрого перевода криптовалюты в гривню. А биткоин-банкоматы – для пополнения биткоин-кошелька", - объяснил Удянский.

Эксперт подчеркнул, что криптобиржи – это полноценная криптовалютная платформа с большим спектром дополнительных функций, вроде деривативов. Говоря простым языком, криптобиржа – это цифровой аналог фондовой биржи, но торгующей не акциями, а токенами.

Удянский настаивает на том, то простым украинцам не нужно бояться незнакомых терминов, ведь на самом деле работать с возможностями криптобиржи не так уж сложно.

"На самом деле все не так сложно, как кажется. Еще лет 10 лет назад, до появления криптобирж, криптовалюты были уделом гиков. Процесс покупки и хранения биткоинов был невероятно запутанным и требовал различных технических знаний. Но эти времена канули в Лету. Индустрия встала на путь mass adoption и пытается максимально все упростить, - рассказывает бизнесмен.

Чтобы облегчить покупку и использование цифровых валют, криптобиржи сейчас активно сотрудничают как с банками, так и с различными платежными системами вроде Visa и Mastercard. В коллаборации они выпускают приложения и платежные карты, которые имеют на своем балансе криптовалюту, но свободно конвертируются во время расчетов в ту же гривню.

"То есть человек может приобрести, например, биткоины, а потом в любой момент потратить их, просто приложив карту либо смартфон к терминалу в магазине или кафе", - пояснил Удянский.

Подводя итоги, IT-эксперт заметил, что если криптовалюты окончательно легализуют, биржи смогут отказаться от посредников и будут предоставлять свои услуги напрямую. Это соответственно будет проще, быстрее и дешевле, чем сейчас.