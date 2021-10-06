"Слуга народа" считает нынешнюю повестку дня Рады нелегитимной, - спикер фракции Палийчук

Сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга народа" считает, что нынешняя повестка дня Верховной Рады, размещенная на официальном сайте парламента, является нелегитимной, поскольку спикер ВР так и не собрал согласительный совет для ее принятия", - говорится в сообщении.

По словам Палийчук, фракция считает заявление спикера ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, просто затягиванием времени.

"По нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседания, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения. Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменением границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и тому подобное.



Также сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Данил Гетманцев", - добавила спикер фракции.

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