Арахамия о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": От фракции напишем письмо набсовету. Не услышат - обратимся к правоохранителям

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия осуждает поведения представителей "Укрэксимбанка" в отношении журналистов "Схем".

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По мнению Арахамии, председатель банка Евгений Мецгер должен уйти в отставку.

."Увольняет его независимый наблюдательный совет, который и назначал. Я считаю, что он сам должен написать заявление и уйти в отставку. Мы не можем влиять на независимый наблюдательный совет, но я считаю, что он должен сделать то, что требует общество", - отметил Арахамия.

Глава фракции "СН" считает, что в сложившейся ситуации есть две стороны: "сначала мы строим независимые институции, как независимые наблюдательные советы, с другой - мы как политики не имеем права вмешиваться в их работу, а от нас это требуют. Но мы от фракции напишем письмо, если нас не услышат, мы обратимся в правоохранительные органы. Это могут расценить как давление, но я считаю, что это будет давление в интересах общества".

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Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.