"Слуга народа" Арахамия об отсутствии повестки дня Рады: Раньше у нас с Разумковым не было никаких регламентных противоречий

Фракция "Слуга народа" призывала спикера Дмитрия Разумкова созвать Согласительный совет, чтобы определить повестку дня парламента.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Однако, по его словам, этого не произошло.

"И как нас информируется окружение (спикера. – Ред.) никто и не собирается. Просто заблокировали", - подчеркнул глава фракции "СН".

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Он отметил, что в понедельник спикер не поставил на голосование предложения фракции, сказав, что их нужно подавать не за неделю, а за месяц.

"Хотя два года мы работали по предложениям на неделю. После этого сказал, что ваши предложения нелегитимны, поэтому я ставлю на голосование какие-то другие. Они не были проголосованы. Поэтому произошла ситуация, когда повестки дня вообще нет", - объяснил политик.

Отвечая на вопрос, почему ранее не возникало подобных ситуаций, он заявил, что тогда спикер был в команде "слуг народа".

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"Тогда мы заблаговременно обсуждали все законопроекты, которые нужно было поставить на голосование. Он вносил в повестку дня. У нас не было никаких регламентных противоречий", - резюмировал Арахамия.