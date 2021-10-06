"Слуга народа" Арахамия об отсутствии повестки дня Рады: Раньше у нас с Разумковым не было никаких регламентных противоречий
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.
Однако, по его словам, этого не произошло.
"И как нас информируется окружение (спикера. – Ред.) никто и не собирается. Просто заблокировали", - подчеркнул глава фракции "СН".
Он отметил, что в понедельник спикер не поставил на голосование предложения фракции, сказав, что их нужно подавать не за неделю, а за месяц.
"Хотя два года мы работали по предложениям на неделю. После этого сказал, что ваши предложения нелегитимны, поэтому я ставлю на голосование какие-то другие. Они не были проголосованы. Поэтому произошла ситуация, когда повестки дня вообще нет", - объяснил политик.
Отвечая на вопрос, почему ранее не возникало подобных ситуаций, он заявил, что тогда спикер был в команде "слуг народа".
"Тогда мы заблаговременно обсуждали все законопроекты, которые нужно было поставить на голосование. Он вносил в повестку дня. У нас не было никаких регламентных противоречий", - резюмировал Арахамия.