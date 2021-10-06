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Пять стран ЕС призвали принять срочные меры для сдерживания роста цен на газ

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Пять стран ЕС призвали принять срочные меры для сдерживания роста цен на газ
Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен".

Они призвали провести расследование газового рынка, заявив, что страны блока должны скоординировать покупки газа, а также призвали к пересмотру структуры энергетических рынков.

"Европейские правительства изо всех сил пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который грозит ввергнуть граждан в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Омерзительный
    Очнулись? Очень оперативно.
  • Green sheet
    И ***** не забудьте пригласить. Придурки. Еще и нам советы дают как нужно повышать тарифы и цены на енергоносители
  • NonCFist
    _Кремлёвские кроты и полезные идиоты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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