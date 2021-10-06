Посол Великобритании Симмонс о ситуации с "Укрэксимбанком": Любые нападения на медиа недопустимы

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила обеспокоенность в связи с нападением подчиненных главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

В Твиттере она заявила, что любые нападения на представителей медиа недопустимы, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспокоенная сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов" Радио Свобода "со стороны представителей государственного "Укрэксимбанка". Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование ", - написала Симмонс.

Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.