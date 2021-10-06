Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта. СПИСОК маршрутов

Движение по Киеву сегодня будет ограничено с 08:00 до 23:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршрутам:

- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);

- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

- Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;

- улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;

- улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;

- бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);

улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

- улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатикская (от Гаванского моста до Почтовой площади);

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- улица Боричев Ток;

- Владимирский спуск;

- улица Михайловская;

- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);

- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);

- мост Метро;

- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)