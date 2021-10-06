Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта. СПИСОК маршрутов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршрутам:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
- Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
- улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
- улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
- бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);
улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
- улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатикская (от Гаванского моста до Почтовой площади);
- улица Боричев Ток;
- Владимирский спуск;
- улица Михайловская;
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);
- мост Метро;
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)