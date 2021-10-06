Корниенко о снятии ограничений на пребывание журналистов в кулуарах ВР: Почему так нельзя было сделать год назад?
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Первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко приветствует то, что журналистам сняли ограничения на работу в кулуарах Рады.
Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это нормальное дело. Почему так нельзя было сделать год назад, как мы с Арахамией (глава фракции "СН" Давид Арахамия. - Ред.) просили, не известно. Мы не обращались с официальными письмами, но устно говорили об этом", - подчеркнул Корниенко.
Отвечая на вопрос, не закроет ли новый спикер после прихода на должность кулуары для журналистов, Корниенко отметил, что нужно будет его об этом спросить.